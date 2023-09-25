أمانة "مصر أكتوبر" بالإسكندرية تفتتح منفذها الثاني لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

افتتحت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، منفذها الثانى لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين، فى منطقة الانفوشى بحى الجمرك.

وتفقدت الدكتورة مهندسة نهى خليل، رئيس حى الجمرك، خلال زيارة ميدانية أعمال المنفذ وحركة البيع أمام المواطنين، نظرًا للتفاعل المتزايد والإقبال الشديد من قبل المواطنين على المعرض.

وأشاد المواطنون بجهود الحزب معربين عن سعادتهم بجودة وخدمات المنفذ، مطالبين أمانة الحزب بالمحافظة بتكرار الفعالية وإقامة المنفذ فى باقى الأحياء للتخفيف عنهم.

كان في استقبال الضيوف مساعدي الأمين العام، اللواء أحمد رافت، ومحمد حلمي، وأمين التنظيم بالمحافظة رامى حسين، ومروة حافظ أمينة المرأة بالمحافظة، ومحمود العنطر أمين الشباب بالمحافظة، والدكتور محمد السيد أمين الإتصال السياسي، وعمرو أبو ريان أمين العضوية بالمحافظة، وأشرف زريق أمين أمانة الصيادين بالمحافظة، وباسم مرسي أمين مساعد أمانة التنظيم وبعض أعضاء هيئات مكاتب الأمانات النوعية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

ويواصل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بمناسبة العام الدراسى الجديد، بإقامة منافذ بيع الأدوات المدرسية بسعر الجملة، وذلك لرفع المعاناة عن الأهالى فى محافظات القاهرة من أولياء الأمور والطلبة.