القاهرة وقنا والبحر الأحمر| توافد المواطنين بكثافة لإجراء توكيلات للرئيس السيسي

بدأ المواطنون في التوافد بكثافة، على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لتوثيق توكيلات انتخابات الرئاسة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح فى الانتخابات الرئاسية.



ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية - طوابير المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بالعاصمة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مكاتب توثيق البساتين، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب ، والزيتون، توافدا مكثفا من قبل المواطنين؛ حاملين الأعلام الوطنية وصور ولافتات مؤيدة للرئيس السيسي.



وينص القانون على الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري للمرشح لانتخابات الرئاسة، علي ان تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى، الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.



ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفق الضوابط التى تضعها.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.



وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر المقبل؛ وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا، فيما حددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر المقبل، للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.



كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر، كما تضمن الجدول الزمني تحديد يومي 23 و24 اكتوبر لتلقي تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 اكتوبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.



وقال المستشار وليد حمزة إن الجدول الزمني حدد يوم 8 نوفمبر المقبل، كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية، وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحدد يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.



وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر المقبل ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع، كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر، ويوم 8 ديمسبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصرين فى الداخل.



وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الاعادة يوم 19 ديسمبر .. كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.



وتضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثانى يوم 7 يناير، بينما تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.



وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.