جامعة حلوان الأهلية: بدء الدراسة في 8 كليات و20 برنامجا دراسيا هذا العام.. والسيد قنديل: نعمل على تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل

جامعة حلوان الأهلية: بدء الدراسة في 8 كليات و20 برنامجا دراسيا هذا العام

رئيس جامعة حلوان الأهلية : نعمل على تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل

فنون تطبيقية حلوان الأهلية تكشف تفاصيل البرامج الدراسية للملتحقين بها

طرحت جامعة حلوان الأهلية هذا العام وتنسيق الجامعات 2023، 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا دراسيا استقبلوا الطلاب بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الدراسة بالجامعة الأهلية تبدأ بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وأن هذا ما تهدف إليه الجامعة الأهلية .



وكشفت الدكتور ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية عن البرامج الدراسية الخاصة بالكلية خلال العام الدراسي الجديد أن الكلية تمتلك برامج متميزة أهمها " برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ، و برنامج التصميم الداخلي البيئي.



وصرحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن برنامج التصميم الداخلي يتكون من 5 مستويات (مقسمة إلى 10 فصول دراسية)، وهو برنامج أكاديمي خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلى و العمارة البيئية - جامعة رافينسبورن بلندن، على أن تكون أوجه التعاون فى مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

وهو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة (سكنى – تجارى –إدارى – سياحى)، و ربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية و تكنولوجية متخصصة.

وبالنسبة لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية للخريج ان يعمل كمحرك ثنائي الابعاد او محرك ثلاثي الأبعاد او فنان مؤثرات خاصة او رسام لوحة القصة أو مخرج فني او فنان تحريك حجوم او مخرج تقني وديناميكس أو مخرج تقني إضاءة ورندر من خلال دراسة فن الرسم اليدوي والرقمي والتصميم والتلوين والتحريك وبرامج الكمبيوتر المتعددة ثنائية وثلاثية الأبعاد وبرامج المونتاج والمؤثرات كذلك يتمتع الخريج بمهارات الاتصال والعرض الفعال والعمل الجماعي.

ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادر على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لإنتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولي وتنافس بالإنتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا وإقليميا بالمجال.



وتشمل الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات الجامعة الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).

5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7 – عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

8- اصل ايصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +

صورة.

‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة .