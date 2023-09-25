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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة منازل آيلة للسقوط فى مدينة موط بالداخلة حرصا على حياة المواطنين

جانب من الازاله
جانب من الازاله

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن إزالة عدد من المنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بشارع 23 يوليو بمدينة موط، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة وذلك ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم تحت اشراف عام صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء.

 

وتأتى أعمال الإزالة ضمن خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الايله للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة والتى تمثل خطرًا داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.

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وأعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة أنها لا تنازع المواطنين فى ملكياتهم الخاصة ولكن تسعى لتوفير البيئة الآمنة لهم وذلك بالتخلص من تلك المنازل التى تمثل خطرًا داهما على حياة المواطنين وتشوه المظهر الجمالى للمنطقة ويجرى حاليا تنفيذ خطة الإزالة دون معوقات فى ظل التعاون المشترك من المواطنين.

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