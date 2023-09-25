مسابش حته في جسمي.. اعترافات صادمة لضحية نقاش الشروق

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وحصل صدى البلد على نص أقوال المجني عليها الضحية وإلى نص التحقيقات:



س/ ما تفصيلات حدوث الواقعة " افهمناها "؟



ج اللي حصل ان انا كنت قاعدة فى البيت وصحيت من النوم الباب خبط وهو قالى ان هو بابى وانا فتحت الباب لقته واحد حرامى دخل البيت ومسكنى وشالني وحط ايدة على بوقى وقالي "هس" علشان انا ما تكلمش ودخلنى الاوضة وخلعنى هدومى وقعد عليا وبعدين قعد ياكلنى فى جسمى ويبوسنى فى جسمى وفى كل حته وبعدين طلع حاجة عندة ونزل حاجة لونها ابيض بتلزق وبعدين هو قالي لو قلتي لحد انا هاجى تانى اضربك قعد يتسحب وفتح الباب ومشي من البيت وانا كنت خايفة اقول لماما وانا بعدين حكتلها على الحرامي ده".

س/ متى واين حدث ذلك؟" افمناها"

ج/ من وقت كبير جداً

س/ وأين تحديدا تقابلت مع المتهم انذاك ؟ "افهمناها" ؟

ج / انا كنت نايمة فى بيتى لما الباب خبط وقالى انا بابا وفتحت لقيتة حرامي

س / ومن كان برفقتك انذاك ؟" افهمناها"

ج / فيروز اختى كانت نايمة

س / وهل دار ثمة حوار بينك وبين المتهم انذاك ؟" افهمناها"

ج / ايوة

س/ وما هو مضمون ذلك الحوار ؟ افهمناها

ج / هو قالى هس" علشان ماتكلمش وحط ايدة على بوقى

س/ وما هى الافعال المادية التى ارتكبها ذلك الشخص تحديدا ؟ افهمناها

ج / هو قعد وشالني وحط ايدة على بوقى وكتفنى وقالى "هس" علشان انا ماتكلمش ودخلني الاوضة وخلعنى هدومى وقعد عليا وبعدين قعد ياكلنى فى جسمى ويبوسنى فى جسمى وفى كل حته وبعدين طلع حاجة عندة ونزل منها حاجة لونها ابيض بتلزق وقالى لو قلتى لحد انا هاجي ثاني اضربك روحت انا طلعتلة لساني .

س/ وما التصرف الى بدر منكى عقب قيام ذلك الشخص بارتكاب ذلك الفعل ؟ افهمناها

ج / لا هو حط ايدة على بوقى وخوفنى وقالى هس ولما جيت انده على فيروز اختى حط ايدة على بوقى.

س/ وما الذى بدر منك انذاك؟ افهمناها

ج انا كنت خايفة من الحرامي دة

س/ وما هو قصد المتهم من ارتكاب تلك الافعال تحديدا ؟ افهمناها

ج/ هو مسكنى وكتفى وقعد ياكلنى ويبوسنى فى كل حته فى جسمى واطلع حاجة عندة ونزل منها حاجة لونها ابيض بتلزق

س/ وكيف وقفت علي ذلك ؟ "افهمناها"

ج / علشان الحاجات الوحشة الى هو عملها

س/ هل استخدم ذلك الشخص ثمة اساليب قوة او تهديد حال ارتكابه لتلك الافعال ؟ افهمناها

ج/ هو كتفنى وحط ايدة على بوقى وقعد يقولى "هس" عشان ماتكلمك وقالى لو قولتي لحد انا هاجی تاني اضربك وانا طلعتلة لساني .

الاتهامات الموجهة للمتهم

واتهمت النيابة المتهم محمد.ا.ر.ع، محبوس، عامل، 34 سنة، لأنه في غضون شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها ل.م.ع.ف، بالقوة أن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الإستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها مقبلا إياها حتى أشبع شهوته الشيطانية.