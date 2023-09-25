ممشى أهل المنصورة.. محافظ الدقهلية يلتقى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بحضور المهندسة سلوى سلامة رئيس الهيئة العامة للطرق قطاع الزقازيق والدقهلية والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالدقهلية والمهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية والدكتورة سها مصطفى مدير عام حماية النيل والدكتور محمد شلبي استشاري المشروع والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات والمهندس سامح الجنايني بالادارة المركزية للري والموارد المائية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ مشروع امتداد المشاية الجديد ومقترح انشاء ممشى أهل المنصوره علي النيل بالمنصورة، وأكد "مختار" ان مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشى علي النيل في مسافة بطول 1250 مترا بداية من مكتبة مصر العامة وصولاً لمأخذ المياه بقولنجيل حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة موضحا انه يتم الانتهاء من الاعمال خلال شهر ونصف علي الاكثر، وقال ان ما يحدث علي أرض الدقهلية في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قوميه في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظة منذ تاريخها.

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