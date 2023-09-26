نشأت الديهي: كل مرشحي انتخابات الرئاسة على رأسي ماعدا هذا المرشح

علق الإعلامي نشأت الديهي، على المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" كل المرشحين للانتخابات الرئاسية على رأسي ماعدا المرشح الذي يمثل جهة خارجية وبالنسبة لي يكون خائن ".

وأضاف نشات الديهي:" من يضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية خائن لمبادئنا وثقافتنا ".

وتابع نشأت الديهي:" أي مرشح يكون مرتبط ارتباط وثيق بجهة أجنبية بالنسبة لي خائن ولا نقاش في هذا الأمر".

وأكمل نشات الديهي:" اليوم بدأ المارثون الانتخابي للانتخابات الرئاسية، واطالب المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".