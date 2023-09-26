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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: كل مرشحي انتخابات الرئاسة على رأسي ماعدا هذا المرشح

نشأت الديهي
نشأت الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"  كل المرشحين للانتخابات الرئاسية على رأسي ماعدا المرشح الذي يمثل جهة خارجية وبالنسبة لي يكون خائن ".

 

وأضاف نشات الديهي:"  من يضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية خائن لمبادئنا وثقافتنا ".

 

وتابع نشأت الديهي:" أي مرشح يكون مرتبط ارتباط وثيق بجهة أجنبية بالنسبة لي خائن ولا نقاش في هذا الأمر".

 

وأكمل نشات الديهي:" اليوم بدأ المارثون الانتخابي للانتخابات الرئاسية، واطالب المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

الديهي نشأت الديهي مصر اخبار التوك شو الانتخابات

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