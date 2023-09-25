الديهي: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال المشورع الوطني

علق الإعلامي نشأت الديهي، على المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، "صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف نشات الديهي "أدعم الرئيس السيسي بكل قوة في الانتخابات المقبلة، والرئيس السيسي صاحب مشروع الدولة المصرية لتحقيق التنمية ".

وتابع نشات الديهي: "أدعم الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الوطني وأدعو كل المصريين للخروج إلى صناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي ".

وأكمل نشات الديهي:" الرئيس السيسي رائد وقائد المشروع الوطني الذي بدأناه منذ سنوات، ونحتاج إلى التوصل إلى صورة راقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".