ميدو يوجه رسالة نارية لـ حسام عبدالمجيد: مش هتضحك على الناس بستوري

فتح أحمد حسام ميدو، النار على خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي بسبب البدء بحسام عبد المجيد مدافع الزمالك أساسيا في لقاء المقاولون العرب في الدوري.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام عبد المجيد خدع عبد الواحد السيد مدير الكورة في الزمالك وقاله رايح أجيب حاجة من العربية ومرجعش مع الفريق لماتش بيراميدز ازاي تبدأ بيه انهاردة؟".



وأضاف: "لو أنا من لاعيبة الزمالك أقول للمدرب مينفعش تلاعب حسام عبد المجيد بسبب عدم احترامه للنادي أو الجماهير ومتفتكرش إنك هتضحك على الناس بستوري".



واختتم: "عايز تكسب ازاي، أنا اكتر واحد دعمت ولاد النادي لكن ده في حالة احترامهم للنادي ومعرفة قيمة الزمالك".

