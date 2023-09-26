عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هكذا اختفت وظهرت.. قصة سيدة عثرت على قطتها التائهة منذ 11 عاما

قطة
قطة

في واقعة غريبة من نوعها، تم لم شمل قطة أليفة بمالكتها بعد اختفائها لمدة 11 عاما، وعندما تم لم شمل سيان سيكستون بقطتها الأليفة ديزي بعد 11 عامًا من اختفائها، كانت سعادتها لا توصف.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقدت سيكستون قطتها ديزي بعد فترة قصيرة من انتقالها إلى منطقة كيرفيلي في دورست. ومع مرور الوقت، بدأت الآمال في العثور على ديزي تتلاشى تدريجياً.

ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، جاءت المفاجأة المذهلة. تلقت سيكستون مكالمة هاتفية من طبيب بيطري في كيرفيلي، أخبرها أنه تم إحضار قطة تحمل شريحة دقيقة إلى العيادة.

txt

الجوازة باظت| العجوز البريطانية تنقلب على الشاب المصري وتستبدله بـ قطة .. والسبب مفاجئ

txt

استبدلته بـ قطة .. بريطانية تطالب بترحيل مصري لسبب صادم

سيدة تعثر على قطتها التائهة منذ 11 عاما

تم التعرف على ديزي بسبب الشريحة الموجودة في جسدها، وحين رأيتها سيكستون، البالغة من العمر 43 عامًا، صرحت قائلة: "لا يمكنني وصف مدى صدمتي في تلك اللحظة". وبعد كل تلك السنوات الطويلة، كانت الفرصة أخيرًا متاحة للتواصل مع قطتها المفقودة.

اكتشفت السيدة سيكستون أن ديزي عاشت كضالة في منطقة كيرفيلي طوال تلك الفترة الطويلة. وقد تم نقلها إلى العيادة البيطرية بواسطة سكان المنطقة الذين لاحظوا حالتها الصحية السيئة وأحسوا بالقلق تجاهها.

كما أفادت سيكستون أن ديزي كانت في حالة توتر تام وكانت تعاني من أنفلونزا القطط. تم تقديم العناية البيطرية اللازمة لديزي، ومن المتوقع أن تتعافى تدريجياً من المرض.

رغم المرض الذي أصاب ديزي، فإنها تستجيب بشكل جيد للأدوية وتعطى الرعاية اللازمة. تعبّر سيان عن سعادتها بلم شملها مع قطتها المفقودة بعد كل تلك السنوات الطويلة. 

وعندما تتعافى ديزي بشكل كامل، ستدعمها سيان في لقاء شقيقتها دوري والقطتين الأخريين في المنزل، تيلي وسباركل.

قطة قطة مفقودة منذ 11 عاما قطة تائهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

ترشيحاتنا

وصول أسماء المدرسين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات وبدء إجراءات التسكين

بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي

بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

تقلبات كبيرة في أسعار النفط ومخاوف من تسجيل البرميل 100 دولار

التعليم العالي ينتعش بعهد الرئيس|نجاح مصر في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ