هكذا اختفت وظهرت.. قصة سيدة عثرت على قطتها التائهة منذ 11 عاما

في واقعة غريبة من نوعها، تم لم شمل قطة أليفة بمالكتها بعد اختفائها لمدة 11 عاما، وعندما تم لم شمل سيان سيكستون بقطتها الأليفة ديزي بعد 11 عامًا من اختفائها، كانت سعادتها لا توصف.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقدت سيكستون قطتها ديزي بعد فترة قصيرة من انتقالها إلى منطقة كيرفيلي في دورست. ومع مرور الوقت، بدأت الآمال في العثور على ديزي تتلاشى تدريجياً.

ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، جاءت المفاجأة المذهلة. تلقت سيكستون مكالمة هاتفية من طبيب بيطري في كيرفيلي، أخبرها أنه تم إحضار قطة تحمل شريحة دقيقة إلى العيادة.

سيدة تعثر على قطتها التائهة منذ 11 عاما

تم التعرف على ديزي بسبب الشريحة الموجودة في جسدها، وحين رأيتها سيكستون، البالغة من العمر 43 عامًا، صرحت قائلة: "لا يمكنني وصف مدى صدمتي في تلك اللحظة". وبعد كل تلك السنوات الطويلة، كانت الفرصة أخيرًا متاحة للتواصل مع قطتها المفقودة.

اكتشفت السيدة سيكستون أن ديزي عاشت كضالة في منطقة كيرفيلي طوال تلك الفترة الطويلة. وقد تم نقلها إلى العيادة البيطرية بواسطة سكان المنطقة الذين لاحظوا حالتها الصحية السيئة وأحسوا بالقلق تجاهها.

كما أفادت سيكستون أن ديزي كانت في حالة توتر تام وكانت تعاني من أنفلونزا القطط. تم تقديم العناية البيطرية اللازمة لديزي، ومن المتوقع أن تتعافى تدريجياً من المرض.

رغم المرض الذي أصاب ديزي، فإنها تستجيب بشكل جيد للأدوية وتعطى الرعاية اللازمة. تعبّر سيان عن سعادتها بلم شملها مع قطتها المفقودة بعد كل تلك السنوات الطويلة.

وعندما تتعافى ديزي بشكل كامل، ستدعمها سيان في لقاء شقيقتها دوري والقطتين الأخريين في المنزل، تيلي وسباركل.