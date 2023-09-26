حيلة ذكية من محمد صلاح ووكيله.. كواليس تجديد عقد الـ"مو" مع ليفربول

توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الشهيرة في الولايات المتحدة إلى كشف تفاصيل عن عقد جديد بين ليفربول ومحمد صلاح في عام 2022.. فماذا حدث؟

في البداية، كان تحقيق العقد الجديد أمرًا صعبًا للغاية، ومع ذلك، تمكنت الجامعة من الحصول على معلومات داخلية تتعلق بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين قبل التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن محمد صلاح قد وقع على العقد الجديد مع ليفربول في يوليو 2022، مما يمدد تعاقده مع النادي لمدة 3 أعوام إضافية تنتهي عام 2025.

كواليس تجديد عقد محمد صلاح

في هذا السياق، قدمت كلية الاقتصاد في هارفارد دراسة تحليلية لحالة تجديد عقد صلاح مع ليفربول، ووصفتها بأنها قضية صعبة في مجال الاقتصاد والمفاوضات المالية.

في البداية، كانت عروض ليفربول بعيدة جدًا عن مطالب اللاعب، ومع ذلك، كشفت الدراسة كيف أن المفاوضات بين صلاح ووكيله رامي عباس وإدارة النادي أدت في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق.

خلال مكالمة هاتفية في يونيو 2022، أطلع ممثل اللاعب محمد صلاح على العرض الأخير من ليفربول وأبلغه أنه لا يلبي تمامًا ما يرغبون فيه.

حيلة محمد صلاح ورامي عباس

تشير الدراسة إلى أن صلاح كان يثق تمامًا في عباس وقد نقل عباس قوله "نحن شركاء.. أعلم أنه سيفعل دائمًا ما هو الأفضل بالنسبة لي".

استجاب صلاح وعباس لذلك من خلال إعداد "عرض مضاد" لإدارة ليفربول، وبعد ذلك عادوا للمفاوضات مع النادي.

نجحت استراتيجية صلاح وعباس، حيث وقع صلاح أخيرًا في بداية يوليو على العقد الجديد للبقاء في ليفربول حتى عام 2025. وحصل صلاح على ما كان يرغب فيه، حيث أصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول بعد الموافقة على راتب يبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ليفربول يسعى لضم بديل صلاح

تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية إلى تعويض رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول قد وضع لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريجو في صدارة قائمة البدائل المحتملة لصلاح في حال انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للصحيفة، يتوقع المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، وإدارة النادي رحيل صلاح في يناير المقبل وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها إدارة النادي السعودي على اللاعب وناديه في الصيف الماضي للتعاقد معه.