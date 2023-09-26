عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حيلة ذكية من محمد صلاح ووكيله.. كواليس تجديد عقد الـ"مو" مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الشهيرة في الولايات المتحدة إلى كشف تفاصيل عن عقد جديد بين ليفربول ومحمد صلاح في عام 2022.. فماذا حدث؟

في البداية، كان تحقيق العقد الجديد أمرًا صعبًا للغاية، ومع ذلك، تمكنت الجامعة من الحصول على معلومات داخلية تتعلق بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين قبل التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن محمد صلاح قد وقع على العقد الجديد مع ليفربول في يوليو 2022، مما يمدد تعاقده مع النادي لمدة 3 أعوام إضافية تنتهي عام 2025. 

مشارك بدراسة هارفارد عن محمد صلاح: تطبيقها في المناهج التعليمية بشكل رسمي

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

محمد صلاح في هارفارد بعد تجديد عقده مع ليفربول| شاهد

لاعب عبقري.. عمرو أديب: محمد صلاح كان بيلعب ضربة الجزاء بقلبه

أداء رائع ومعتاد من الملك المصري| ليفربول يتغزل في محمد صلاح

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

كواليس تجديد عقد محمد صلاح 

في هذا السياق، قدمت كلية الاقتصاد في هارفارد دراسة تحليلية لحالة تجديد عقد صلاح مع ليفربول، ووصفتها بأنها قضية صعبة في مجال الاقتصاد والمفاوضات المالية.

في البداية، كانت عروض ليفربول بعيدة جدًا عن مطالب اللاعب، ومع ذلك، كشفت الدراسة كيف أن المفاوضات بين صلاح ووكيله رامي عباس وإدارة النادي أدت في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق. 

خلال مكالمة هاتفية في يونيو 2022، أطلع ممثل اللاعب محمد صلاح على العرض الأخير من ليفربول وأبلغه أنه لا يلبي تمامًا ما يرغبون فيه.

حيلة محمد صلاح ورامي عباس

تشير الدراسة إلى أن صلاح كان يثق تمامًا في عباس وقد نقل عباس قوله "نحن شركاء.. أعلم أنه سيفعل دائمًا ما هو الأفضل بالنسبة لي".

استجاب صلاح وعباس لذلك من خلال إعداد "عرض مضاد" لإدارة ليفربول، وبعد ذلك عادوا للمفاوضات مع النادي.

نجحت استراتيجية صلاح وعباس، حيث وقع صلاح أخيرًا في بداية يوليو على العقد الجديد للبقاء في ليفربول حتى عام 2025. وحصل صلاح على ما كان يرغب فيه، حيث أصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول بعد الموافقة على راتب يبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ليفربول يسعى لضم بديل صلاح 

تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية إلى تعويض رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول قد وضع لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريجو في صدارة قائمة البدائل المحتملة لصلاح في حال انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للصحيفة، يتوقع المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، وإدارة النادي رحيل صلاح في يناير المقبل وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها إدارة النادي السعودي على اللاعب وناديه في الصيف الماضي للتعاقد معه.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح رامي عباس ليفربول أخبار ليفربول عقد محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

موضوعات متعلقة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

السيسي: هدفنا الوصول لتوصيف حقيقي للواقع الحالي لحلول مشاكلنا

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر

السيسي لـ«الأعلى للجامعات»: عايز حلول تفيد الناس

قصة الاحتفال بالمولد النبوي .. الشيخ الشعراوي يوضح

يوم تفوق جامعات مصر|السيسي يلتقي عددًا من رؤساء وممثلي اتحادات الطلاب

تطوير غير مسبوق لـ “التعليم العالى”.. جهود مكثفة لربط البحث العلمي بالصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

فيديو

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ