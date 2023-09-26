عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

بخطوات بسيطة إزاي
بخطوات بسيطة إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

يمكن أن يكون تنظيم بريدك الوارد في  Gmail  الخدمة المقدمة من “جوجل” مهمة صعبة أو فوضى شاملة، ولكن باستخدام الأدوات والاستراتيجيات المناسبة، ستكون أكثر تنظيما وتجعل الـ Gmail أداة أكثر كفاءة وفعالية. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تنظيم صندوق  Gmail  الخاص بك بشكل صحيح:

 

1. استخدم التسميات

التصنيفات طريقة مهمة ورائعة لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك والحفاظ عليها بطريقة تجعلها أكثر سهولة في الترف عليها. يمكنك إنشاء تصنيفات لفئات مختلفة مثل العمل والشخصية والفواتير وما إلى ذلك. لإنشاء تصنيف، اتبع الخطوات التالية:

بخطوات بسيطة إزاي تنظم بريدك الوارد  في الـ Gmail

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Gmail.

على اليسار، قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق "المزيد".

انقر فوق إنشاء تسمية جديدة New Label

اسم التسمية الخاصة بك.

انقر فوق إنشاء Create

بمجرد إنشاء التصنيفات الخاصة بك، يمكنك تطبيقها على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك عن طريق تحديد الرسائل والنقر على زر التصنيفات في الأعلى. يمكنك أيضًا إنشاء تصنيفات متداخلة لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني بشكل أكبر.

 

2. استخدم المرشحات FILTERS

يمكنك استخدام الفلترات لتصنيف رسائل البريد الإلكتروني أو أرشفتها أو حذفها أو إعادة توجيهها تلقائيًا بناءً على معايير معينة. لإنشاء فلتر، اتبع الخطوات التالية:

 

افتح بريد جوجل.

في مربع البحث بالأعلى، انقر فوق إظهار خيارات البحث search options.

أدخل معايير البحث الخاصة بك.

انقر فوق إنشاء عامل تصفية Create filter.

اختر ما تريد أن يفعله الفلتر.

انقر فوق إنشاء عامل تصفية.

 

3. استخدم البريد الوارد ذو الأولوية

حيث يقوم Gmail تلقائيًا بفرز رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتصنيفها إلى ثلاثة أقسام: مهمة وغير مقروءة، ومميزة بنجمة، وهي طريقة رائعة للتعرف سريعًا على رسائل البريد الإلكتروني المهمة من تلك التي يمكن أن تكون في المرتبة الثانية من حيث الأولوية، لتمكين البريد الهام، اتبع الخطوات التالية:

بخطوات بسيطة إزاي تنظم بريدك الوارد  في الـ Gmail

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Gmail.

انقر على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا.

انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق علامة التبويب البريد الوارد.

في قسم نوع البريد الوارد، حدد البريد الهام Priority Inbox

انقر فوق حفظ التغييرات.

 

4. استخدم عدة صناديق بريد وارد 

ميزة مهمة في Gmail تتيح لك رؤية صناديق بريد وارد متعددة كل صندوق لغرض محدد، وهي طريقة سهلة لتتبع فئات مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني. لتمكين صناديق البريد الوارد المتعددة، اتبع الخطوات التالية:

 

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Gmail.

انقر على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا.

انقر فوق الإعدادات.

انقر فوق علامة التبويب البريد الوارد.

في قسم صناديق البريد الوارد المتعددة، حدد تمكين Enable.

قم بتكوين صناديق البريد الوارد المتعددة الخاصة بك.

انقر فوق حفظ التغييرات.

جوجل تقدم 7 سنوات من الترقيات البرامجية والتحديثات الأمنية لـ Pixel 8

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

5. استخدم اختصارات لوحة المفاتيح

يمكن أن توفر لك اختصارات لوحة المفاتيح الكثير من الوقت عند تنظيم رسائل البريد. فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المفيدة:

 

c: إنشاء بريد إلكتروني جديد

/: ابحث في البريد الوارد الخاص بك

j: الانتقال إلى البريد الإلكتروني التالي

k: الانتقال إلى البريد الإلكتروني السابق

x: حدد بريدًا إلكترونيًا

e: أرشفة البريد الإلكتروني

s: وضع علامة على رسالة بريد إلكتروني كرسالة غير مرغوب فيها

بخطوات بسيطة إزاي تنظم بريدك الوارد  في الـ Gmail

6. استخدم مهام جوجل

Google Tasks هو تطبيق قائمة مهام يعمل في تناغم وتكامل مع Gmail. يمكنك استخدامه لإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتتبع قائمة المهام الخاصة بك. لتمكين مهام Google، اتبع الخطوات التالية:

 

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Gmail.

انقر فوق زر المهام Tasks الموجود على الجانب الأيمن من الشاشة.

انقر فوق البدء Get Started

قم بإنشاء مهمة.

انقر فوق حفظ.

inbox Gmail جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

موضوعات متعلقة

جوجل تقدم 7 سنوات من الترقيات البرامجية والتحديثات الأمنية لـ Pixel 8

أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في Anthropic للذكاء الاصطناعي

عودة الأزرار وبطارية محسنة.. آبل تغيَّر جلدها مع iPhone 16

تشمل أندرويد و آيفون..واتس آب تتوقف عن دعم هذه الهواتف في أكتوبر المقبل

بسبب إيلون ماسك..  منصة Bluesky تشهد إقبالا تاريخيا في عدد تسجيل الحسابات

بخطوات بسيطة.. إزاي تنقل كل بياناتك من أندرويد لـ آيفون

سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450

اعرف مواصفات هاتف بوكو X6 5G قبل طرحه رسميا

ترشيحاتنا

خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب رسمي من الأبيض واللائحة تحسم الأمر

سفير السودان بالقاهرة: جرائم ميليشيا الدعم أنهكت النظام الاقتصادي ودهورت البنى التحتية

بخطوات بسيطة.. إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

مشروعات بتريليونات الجنيهات.. البنية التحتية المتطورة لمصر حلم حققه الرئيس السيسي

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ