صور عارية مزيفة لـ 20 طالبة تهز إسبانيا.. فما القصة؟

لم تكن بداية عام دراسي عادي في مقاطعة بطليوس بـ إسبانيا، وذلك بسبب أن 20 طالبة تتراوح أعمارهن بين 11 و 17 عاما وجدن أنفسهن عاريات على منصات التواصل الاجتماعي.. فما القصة؟



فيما قالت صحيفة الباييس عبر تقرير عرضته فضائية العربية إن الصور تم أخذها في الأساس من حساب الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي ثم تمت معالجتها عبر تطبيق clothoff المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أنشأ صورا مزيفة جديدة تظهر الفتيات عاريات



وشكّل أهالي الطالبات مجموعات عبر واتساب لرفع قضايا على الفاعلين، حيث قالت الشرطة إنها تعرفت حتى الآن على 10 أشخاص مشتبه بهم؛ لكن أعمارهم لا تتعدى 13 عاما.



وأثارت هذه الحادثة جدلا حول تكنولوجيا التزييف العميق وخطورة الذكاء الاصطناعي إذا ما استعمل في أشياء ليست ذكية