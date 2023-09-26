فرج عامر عن صفقة إمام عاشور: الأفضل في الدوري

أشاد المهندس فرج عامر بصفقة أمام عاشور هذا الموسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"

وكتب فرج عامر:"إمام عاشور أفضل صفقة في الدوري العام المصري هذا الموسم".

أوضح كريم سعيد، الناقد الرياضي، أهمية دور إمام عاشور، بصفوف النادي الأهلي خلال اللقاءات الماضية، مؤكداً أن دور إمام سيظهر أكثر الفترة المقبلة.

جماهير النادي الأهلي بدأت تتغني بإمام عاشور ورضا سليم

وأضاف كريم سعيد خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة،في برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ،أن صفقة رضا سليم المنتقل من فريق الجيش الملكي، إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لافتاً إلى أن سليم قادر على صنع الفارق مع الأحمر، كما أنه يتميز بشخصية قوية ويتمتع بالذكاء الكبير.