عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن صفقة إمام عاشور: الأفضل في الدوري

إمام عاشور
إمام عاشور

أشاد المهندس فرج عامر بصفقة أمام عاشور هذا الموسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"

 

وكتب فرج عامر:"إمام عاشور أفضل صفقة في الدوري العام المصري هذا الموسم".

 

أوضح كريم سعيد، الناقد الرياضي، أهمية دور إمام عاشور، بصفوف النادي الأهلي خلال اللقاءات الماضية، مؤكداً أن دور إمام سيظهر أكثر الفترة المقبلة.

جماهير النادي الأهلي بدأت تتغني بإمام عاشور ورضا سليم

 

وأضاف كريم سعيد خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة،في برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ،أن صفقة رضا سليم المنتقل من فريق الجيش الملكي، إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لافتاً إلى أن سليم قادر على صنع الفارق مع الأحمر، كما أنه يتميز بشخصية قوية ويتمتع بالذكاء الكبير.

امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

ترشيحاتنا

رجال الأعمال تبحث مع سفير اليابان جذب 100 ألف سائح ياباني سنويا

ضمن الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر|هكذا تفوقنا بتصنيف شنغهاى لعام 2023

انجازات بالجامعات الأهلية.. طفرة تعليمية وتطوير شامل خلال عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي.. إمام الدعاة يكشف فضل الصلاة على النبي في هذا اليوم

عاجل | وصول الرئيس السيسي إلى جامعة قناة السويس .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ