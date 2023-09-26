الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة ضد مدير شركة يستغل نفوذ عائلته

‏استجابت وزارة الداخلية لاستغاثة سيدة عبر نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً التماسها تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها ضد مدير شركة للمجوهرات زعمت أنه يستغل نفوذ عائلته لمنع التنفيذ .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك " متضمناً التماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها ضد مدير إحدى الشركات للمجوهرات زاعمة قيام المذكور باستغلال نفوذ عائلته لعدم تنفيذ الحكم.

بالفحص تبين أنه صدر ضده (15) حكما (1 مستأنف – 14 جزئي) بتهم "تبديد – استيلاء – شيك – نصب " تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.