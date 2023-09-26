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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر وصلت كام

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 26- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

 سعر جرام الذهب عيار 24
2520 جنيها بيع
2508.5  جنيهات  شراء
2.25  جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 22
2310  جنيهات بيع
2299.5 جنيه  شراء
2 جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 21
2205 جنيهات بيع
2195 جنيها  شراء
2  جنيه صعودا
سعر جرام الذهب عيار 18
1890 جنية  بيع
1881.5 جنية  شراء
1.75 جنية صعود

سعر جرام الذهب عيار 14
1470 جنيها  بيع
1463.25 جنيه شراء
1.25  جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 12
1260 جنيها  بيع
1254.25  جنيها شراء
1.25 جنيه صعود

سعر جرام الذهب عيار 9
945  جنيها بيع
940.75 جنيه شراء
0.75  جنيه صعود
 

سعر الجنيه جنية ذهب
17640 جنيها بيع
17560 جنيها  شراء
16 جنيها صعودا

 

سعر الذهب عيار 18 مباشر

وعن سعر عيار 18 الآن، وصل سعر جرام الذهب عيار 18
1890 جنية  بيع
1881.5 جنية  شراء
1.75 جنية صعود

 كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

 سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الان في مصر، سعر جرام الذهب عيار 21
2205 جنيهات  بيع
2195 جنيها  شراء
2  جنيه صعود
 كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.

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