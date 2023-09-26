أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر وصلت كام

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 26- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء.

الذهب

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

2520 جنيها بيع

2508.5 جنيهات شراء

2.25 جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 22

2310 جنيهات بيع

2299.5 جنيه شراء

2 جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 21

2205 جنيهات بيع

2195 جنيها شراء

2 جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 18

1890 جنية بيع

1881.5 جنية شراء

1.75 جنية صعود

سعر جرام الذهب عيار 14

1470 جنيها بيع

1463.25 جنيه شراء

1.25 جنيه صعودا

سعر جرام الذهب عيار 12

1260 جنيها بيع

1254.25 جنيها شراء

1.25 جنيه صعود

سعر جرام الذهب عيار 9

945 جنيها بيع

940.75 جنيه شراء

0.75 جنيه صعود



سعر الجنيه جنية ذهب

17640 جنيها بيع

17560 جنيها شراء

16 جنيها صعودا

سعر الذهب عيار 18 مباشر

وعن سعر عيار 18 الآن، وصل سعر جرام الذهب عيار 18

1890 جنية بيع

1881.5 جنية شراء

1.75 جنية صعود

كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الان في مصر، سعر جرام الذهب عيار 21

2205 جنيهات بيع

2195 جنيها شراء

2 جنيه صعود

كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.