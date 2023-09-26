تعرف على شروط وطرق التقديم في مسابقة الإسكان الأخضر

قالت هند فروح، المشرف العام على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مسابقة الإسكان الأخضر تستهدف فتح الأبواب أمام جميع الأفكار المتواجدة في المراكز البحثية داخل الجامعات والمكاتب الاستشارية الخاصة، للوصول إلى أفضل تصميم خاص بالإسكان الأخضر.

وأضافت هند فروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أنه “تم الانتهاء من تصميم إسكان أخضر، وجار تنفيذ أول 25 ألف وحدة سكنية، ولكن مع الوقت بدأنا في تلقي العديد من الملاحظات، ةلذلك قررنا إشراك المجتمع الأكاديمي والبحثي والأفكار، لترجمتها على أرض الواقع”.

وتابعت: “المسابقة تستهدف استخدام المكونات المحلية، وأن يكون موفرا للطاقة ويعطي جودة حياة أفضل للمواطنين”، مشددة على أن التصميم الفائز سيتم تنفيذه بشكل فعلي وحقيقي.