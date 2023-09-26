"الليلة الأخيرة" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تشارك جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح بدولة الإمارات ، بالعرض المسرحي "الليلة الأخيرة" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما .



وتدور أحداث العرض حول الفتاة الشابة مريم التي تعاني من الوحدة وتواجه العنوسة بألم مرير، فتاة جميلة حرمت من الزواج بسبب الأب الذي يرفض طلب كل من يتقدم للزواج منها بسبب عرقه أو فقره، وعلى رأس هؤلاء كان حبيبها الذي تمنت الزواج منه وتأسيس تلك الأسرة التي طالما حلمت بها.



المسرحية من تأليف محمد سعيد الظنحاني، وإخراج العراقي فيصل جواد، وبطولة الفنانة المصرية لمياء كرم، وإشراف عام حمد الظنحاني.



يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة "الحكواتي" و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.



مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .

