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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الذئب العجوز.. قرار عاجل بحق مسن التهم براءة قاصر في الجيزة

صدى البلد

قضت محكمة شمال الجيزة، بمعاقبة رجل مسن يدعى عبد المنعم.ص 67 سنة بالسجن 6 سنوات، على خلفية اتهامه بـ ه.تك عرض فتاة، ما نتج عن ذلك ولادة طفل سفاحا بمنشأة القناطر.

 

 وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14863 لسنة 2023 جنايات مركز منشأة القناطر، والمقيدة برقم 2707 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة.

 

ووجهت جهات التحقيق، إلى المتهم بأنه واقع المجني عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة بغير رضاها، وذلك على إثر قرابة بينهما حيث تواجدت بمسكنه فاستغل حداثة سنها وأحكم قبضته عليها وجردها من ثيابها، وه.تك عرضها ونتج عن ذلك ولادة طفل سفاحا.

 

 وذكر أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليا بالمادة 67 من قانون العقوبات والمواد 116 مكرر من القانون رقم 12  لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008.

 

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، إنها حال تواجدها بمسكن المتهم لوجود علاقة قرابة بينهما وجلب بعض المستلزمات المنزلية له، ه.تك عرضها بغير رضاها عدة مرات، وعقب ذلك تكشف لها حملها الذي تم سفاحا نتاج تلك الواقعة، وعزمت قصد المتهم من ذلك مواقعتها بغير رضاها.

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