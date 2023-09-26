المشروع الأضخم بالإسكندرية .. ميناء حاويات أبو قير منفذ جديد للتجارة العالمية

لم تشهد الإسكندرية طفرة في مشروعات البنية التحتية والمعيشية في تاريخها مثلما حدث في السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، إذ يولي الرئيس السيسي أهمية قصوى لعروس البحر.

أسطول من الكراكات العالمية العملاقة عمل بالمشروع



عشرات المشاريع، والآلاف فرص العمل تم توفيرها على مدار السنوات الماضية، لعل أبرزها مؤخرًا هو ميناء أبوقير، ومحور أبوقير، والذي سيغير من شكل المنطقة التي تقع في شرق المدينة الساحلية، حيث عمل أسطول من الكراكات العملاقة الحديثة على قدم وساق في ميناء أبوقير لإنجاز الأعمال ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها في ديسمبر القادم.

شراكة مصرية صينية على أرض الإسكندرية باستثمارات تبلغ 372 مليون دولار

مشروع ميناء حاويات أبو قير بالإسكندرية، يقع داخل ميناء أبو قير الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وانشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشئات الاداريه، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 372 مليون دولار أمريكي.

مالك المشروع شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة وهجينج بوي كوربوريشن، واستشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة.

وقال المهندس باسل مدحت، نائب مدير المشروع، ومدير الجودة بشركة تشاينا هاربور، إن المشروع يستهدف تعزيز التجارة والاقتصاد، حيث يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية، حيث يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة.

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2023



وأضاف "مدحت" إلى أن المشروع عبارة عن شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحسين الاستدامة البيئية، حيث يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية، وبشكل عام، يعتبر ميناء حاويات أبو قير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به.

وأكد أن هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة، ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى في ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في مبادرة "الحزام والطريق"، حيث سيوفر مشروع بناء ميناء أبو قير في مصر حوالي 2000 وظيفة محلية خلال فترة البناء، وستلعب الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المحلية وتوفير فرص عمل لسكان الإسكندرية، وبعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة.

انطلق المشروع رسميًا، في 26 مارس 2021، وبدات أعمال التصريف والملء للمشروع في 11 يونيو 2021، وبعد 6 أشهر انتهت مهمة المرحلة الأولى لأعمال التصريف والملء في 11 ديسمبر 2021.

وفي في 12 مارس 2023، اكتملت بنجاح أعمال بناء أساسات الأعمدة في المشروع، مما يمثل خطوة قوية نحو تحقيق هدف افتتاح الميناء بسلاسة هذا العام، وفي يوليو 2023، تم تحقيق إجمالي 5 ملايين ساعة عمل آمنة في مشروع الميناء.



