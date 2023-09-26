اتباع الطرق الصوفية يحتشدون بشوارع القناطر للاحتفال بالمولد النبوي.. بث مباشر

أحيا المئات من مريدي الطرق الصوفية، المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، من شوارع مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ونظم مريدي الطرق الصوفية، تظاهرة حب للنبي، في يوم المولد النبوي الشريف، بحضور الآلاف من المريدين وأتباع الطرق الصوفية.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، احتفالات الصوفية، بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي حمل فيها المريدين أعلام الطرق الصوفية، سائرين خلف سيارة محملة بميكرفون لتشغيل المدائح النبوية.

الاحتفال بالمولد النبوي

رد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، على ما يتردد بشأن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذكرى ميلاد الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف عبدالهادي القصبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يجوز في يوم أو وقت معين، ولكن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول- صلى الله عليه وسلم- في كل وقت وحين.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن الشعب المصري لديه تعلق من نوع خاص بالنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، لافتا إلى أن توقف فعاليات الصوفية؛ جاء بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إلى أن يوم غد، الإثنين، سيشهد انطلاق فعالية للطرق الصوفية؛ احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي

احتفال المولد النبوي