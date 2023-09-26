عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اتباع الطرق الصوفية يحتشدون بشوارع القناطر للاحتفال بالمولد النبوي.. بث مباشر

احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي

أحيا المئات من مريدي الطرق الصوفية، المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، من شوارع مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ونظم مريدي الطرق الصوفية، تظاهرة حب للنبي، في يوم المولد النبوي الشريف، بحضور الآلاف من المريدين وأتباع الطرق الصوفية.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، احتفالات الصوفية، بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي حمل فيها المريدين أعلام الطرق الصوفية، سائرين خلف سيارة محملة بميكرفون لتشغيل المدائح النبوية.

الاحتفال بالمولد النبوي

رد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، على ما يتردد بشأن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذكرى ميلاد الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف عبدالهادي القصبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يجوز في يوم أو وقت معين، ولكن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول- صلى الله عليه وسلم- في كل وقت وحين.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن الشعب المصري لديه تعلق من نوع خاص بالنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، لافتا إلى أن توقف فعاليات الصوفية؛ جاء بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إلى أن يوم غد، الإثنين، سيشهد انطلاق فعالية للطرق الصوفية؛ احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

 

احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي
الصوفية القناطر المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

ترشيحاتنا

متاح البناء بعدة مناطق.. أسعار الحديد والأسمنت

كيف نشأ الكون..أسرار جديدة تكشفها ناسا بعد وصول عينات كويكب بينو الى الارض

تقرير يومي.. تقديم 329 ألف خدمة للمواطنين بحملة 100 يوم صحة

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

اتباع الطرق الصوفية يحتشدون بشوارع القناطر للاحتفال بالمولد النبوي.. بث مباشر

فى عهد الرئيس السيسى..كيف عملت جامعة القاهرة على حل مشكلة قوائم الانتظار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ