مجرم إنجليزي تائب يروي أصعب موقف تعرض له في حياته.. ما قصته؟

يقول أحد المجرمين المحترفين الذي لجأ إلى المخدرات القوية لتخدير آلام طفولته المؤلمة، إنه لم يشعر بأي شيء عندما أصيب بالرصاص - لأنه كان منتشيًا جدًا بالكوكايين.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت بداية حياة لي مارفن هيتشمان صعبة، حيث كان والديه في السجن عندما ولد، وسرعان ما انخرط في جرائم صغيرة.

كان الجزء الذي نشأ فيه من مانشستر يُلقب بـ "Gunchester" بسبب كل عمليات إطلاق النار.

يتذكر مارفن قائلاً: "كانت هناك عصابتان مسلحتان تتنافسان على منطقة صغيرة، وكان مجرد طريق يفصل بينهما - ولم يكن حتى طريقاً رئيسياً، لقد كان طريقاً صغيراً".

المجرم التائب

وفي هذه المرحلة، يعترف بأنه كان مدمنًا بشدة للمخدرات، حيث تمكن من إقناع تاجر محلي بأنه يمكنه مساعدته وبيع بعض المخدرات لأصدقائه.

لكن الترتيب لم تسير كما هو مخطط له، لأن مارفن استخدم جميع الأدوية بنفسه، وسرعان ما لحق به التاجر، قال مارفن لمذيع البث جيمس إنجليش، انه اعترف لتاجر المخدرات بانه تعاطى المخدرات التي منحها التاجر لبيعها.

من المثير للدهشة أن التاجر أعطى مارفن فرصة ثانية، لكنه حذره من أنه إذا أخطأ مرة أخرى فسوف يتم إطلاق النار عليه.

قال مارفن: "أعتقد أنه فعل ذلك فقط لمحاولة مساعدتي، وعدم فقدان ماء الوجه"، ولكن كما هو متوقع، قامت بتدخين الدفعة الثانية من المخدرات أيضًا.

فيما تمكن المجرم التائب من تجنب تاجر المخدرات لبضعة أيام، لكنه ارتكب خطأ بعد ذلك عندما استقل سيارة أجرة إلى وسط المدينة لشراء المزيد من المخدرات في ملهى ليلي.

تصادف أن تاجر المخدرات الذي خدعه مارفن كان بالخارج. "لقد رآني وذهب" مارف، تعال إلى هنا. أريدك…'

وتابع “قلت لنفسي سأتعرض لإطلاق النار هنا، أعرف ذلك، لقد قبل أنه لا توجد طريقة لتجنب الإصابة بالرصاص، لكنه كان يأمل فقط ألا يكون الجرح مميتًا.

واضاف "لقد أخذني إلى هذه الزاوية وقام بسحب هذا المسدس الكبير ذو الأنف الطويل وانطلق! انفجار! الطلقة الثانية مرت مباشرة عبر ساقي، كنت لست متأكدًا مما إذا كان لا يتذكر ما إذا كان قد أسقطني على الأرض لكنني تمكنت من العودة إلى السيارة على أي حال".

وستطرد " كان أحد اصدقائي ينتظرني ذهبت اليه وقلت له "لقد تم إطلاق النار عليك للتو؟" وقفز من السيارة مثل الأحمق وبدأ بالصراخ..." وطلب من زميله العودة إلى الكابينة، خوفًا من أن يطلق النا عليه ايضاً ولكن بحلول هذا الوقت كان سائق التاكسي قد أدرك ما كان يحدث وأوقفه “بفزع”.

وتابع “ولكن بدلاً من الإسراع مباشرة إلى المستشفى، ذهب الصديقان إلى نادٍ آخر. لقد ذهبنا إلى مراحيض هذا الملهى الليلي وبدأنا في تدخين المخدرات، وكان من الواضح أن قلبي يضخ الدم بشكل أسرع، لذا فإن الدم يخرج مني بشكل أسرع”.

رأت امرأة جاءت لاستخدام الحمام دماء مارفن في جميع أنحاء أرضية المرحاض وجدرانه وأبلغت أمن النادي.

وتابع المجرم التائب "أحضرت المراة أحد الحراس حقيبة سوداء ووضعها على مقعد سيارته وأوصلتني إلى المستشفى".

وفي النهاية تمكن مارفن تمكن من اقتراض 20 جنيهًا إسترلينيًا في الطريق حتى يتمكن من شراء المزيد من الأدوية. "لهذا السبب كنت منزعجًا. رجل عاقل عادي، سأكون سعيدًا لكوني على قيد الحياة ولكني كنت أفكر من أين سأحصل على فرصتي التالية.