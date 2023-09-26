تعرف على موقف أحمد فتوح من اللحاق بمواجهة الزمالك وبطل جيبوتي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة احمد فتوح نجم الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر احمد فتوح عبر حسابه علي انستجرام صورة له من المشاركة بالتدريبات الفنية والتقسيمة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته الطبية.

و تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار

تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.