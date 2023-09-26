عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف أحمد فتوح من اللحاق بمواجهة الزمالك وبطل جيبوتي

احمد فتوح
احمد فتوح

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة احمد فتوح نجم الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر احمد فتوح عبر حسابه علي انستجرام صورة له من المشاركة بالتدريبات الفنية والتقسيمة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته الطبية.

و تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت  عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار 

تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_١٨٢٢٢١
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_١٨٢٢٢١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

ترشيحاتنا

مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

‏بعد قليل..السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ