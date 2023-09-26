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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

الشاب محمود عبدالكريم
الشاب محمود عبدالكريم مصاب بضمور العضلات

يعتبر مرض ضمور العضلات من الأمراض المهلكة للجسد والروح، حيث يفقد المريض حياته تدريجيا اذا لم يتم تدارك حالته طبيا في أسرع وقت، بينما استغاثت أسرة الشاب محمود عبدالكريم لإنقاذ حياته بعد اصابته بهذا المرض الذي أفقده الحركة والنطق ويحتاج الى ملايين الجنيهات لتلقي العلاج.
 

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وفي حديث خاص لموقع صدى البلد، تروي السيدة حنان عبدالكريم، شقيقة محمود، قصة إصابة شقيقها بالمرض وهي تذرف الدموع متأثرة بما أصاب الشاب صاحب الـ 32 عاما فقط.

تقول حنان " أصيب محمود بضمور العضلات منذ عام بعد فترة بسيطة من زواجه، معرفناش سبب الاصابة بس الأطباء قالوا انه مرض مناعي".

في البداية تم تشخيص مرض محمود الذي يعمل مدرسا، بالاصابة بعرق النساء، ثم باصابة في القطنية، لكنه بدأ في فقدان الاتزان تماما وفقدان الوعي احيانا، حتى توصل الطبيب في النهاية الى الاستقرار على اصابته بمرض ضمور العضلات، دون سبب او سابق إنذار.




المرض ينهش في جسده تدريجيا.. وتكلفة العلاج بالملايين


وتصف السيدة حنان بداية الحالة قائلة "بدأ المرض ينهش في جسده تدريجيا، بداية من رعشة خفيفة في يده، ثم استشرى في اليدين والقدمين ثم الرئة والحنجرة حتى فقدان الحركة تماما".

وتستغيث شقيقة محمود، لإنقاذه، بسبب تدهور الحالة التي بوصفها تتكلف 6 ملايين جنيه خلال السنة ولا تملك الأسرة هذا المبلغ مما يؤثر على حياته ومن الممكن ان يموت بالبطيء.

باكية بالدموع على ما يحدث لشقيقها تقول السيدة حنان " محمود اخويا لسه شباب وخدم البلد كتير، كان مدرس فلسفة شاطر ونفسنا يرجع يتحرك ويعيش حياته تاني، 
نفسي البلد تبص لاخويا بعين الرحمة".

وتطلب حنان معاملة اصابة شقيقها كحالة طارئة في اوراق التضامن الاجتماعي لانه لا يتحمل الانتظار في قوائم الانتظار الطبية لتدارك ما يمكن انقاذه من صحته وحياته.
 

 

أخويا بيموت كل يوم قدامنا..حرام

وحاولت كاميرا صدى البلد الحديث مع محمود الذي وجه كلمة للناس قائلا "مبعرفش آكل ومبعرفش أنام ولا أتحرك، أطلب من الناس تدعيلي ربنا يشفيني".
 

ضمور العضلات محمود عبدالكريم الملايين العلاج

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