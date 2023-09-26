روسيا تستعد لتصدير لحوم الدواجن لدولة عربية.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن شركة روسيلخوزنادزور ووزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية اتفقتا على شهادة بيطرية للحوم الدواجن المصدرة من روسيا.

وقالت روسيلخوزنادزور، في البيان، إنها ووزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية اتفقتا على شهادة بيطرية للحوم والمواد الأولية للحوم المتحصل عليها من تجهيز الدواجن المصدرة من روسيا إلى الجزائر.

وفي وقت سابق، اعتمدت روسيا قائمة، تضم عددا من الدول “الصديقة ”، تسمح للبنوك والمضاربين منها، بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتشمل قائمة الدول: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا.