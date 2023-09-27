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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة قناة السويس: السيسي وجه ببذل قصارى الجهد لتنمية مهارات الشباب

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تعد الأولى في مصر التي يزورها الرئيس السيسي مرتين، وما حدث اليوم يجعله يوم تاريخي، وعيد بالنسبة للجامعة، إذ أن الرئيس السيسي تواجد في الجامعة عام 2015، واليوم في يوم تفوق الجامعات المصري بتكريم أوائل الخريجين. 

رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل اجتماع رؤساء الجامعات مع الرئيس السيسي 

وأضاف "مندور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي اجتمع مع المجلس الأعلى بكامل تشكيله بحضور رئيس الوزراء، واستمع لبعض التوصيات والتوجيهات التي طرحها الرئيس السيسي في ديسمبر 2021 في المجلس الأعلى للجامعات في كفر الشيخ، موضحا أن أحد أبرز الموضوعات هي قضية الوعي لدى الطلاب، وطريقة العمل عليها وتكثيف النشاط خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر واحدة من المناطق التي تمر بتغيرات سياسية وجغرافية شديدة الخطورة. 

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن الرئيس السيسي وجه ببذل أقصى جهد ممكن لتوعية الشباب بالشكل الكافي لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، واكتشاف المواهب والموهبين، وتم التأكيد على هذا الأمر أكثر من مرة، فضلا عن ملف الجامعات المصرية وعدد الجامعات المصرية، وكذلك الجامعات الأهلية. 

جامعة قناة السويس الرئيس السيسي السيسي الدكتور ناصر مندور محمد شردي برنامج الحياة اليوم

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