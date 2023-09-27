ليفربول وليستر سيتي أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 27-9-2023، العديد من المباريات الهامة، في مختلف الدوريات الكبرى والتي يأتي على رأسها مواجهة ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي ضد طلائع الجيش – 4 مساءً – أون تايم سبورتس

الجونة ضد زد – 7 مساءً - أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



أتلتيك بيلباو ضد خيتافي – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 8

ريال مدريد ضد لاس بالماس – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 3

فياريال ضد جيرونا – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 9

فالنسيا ضد ريال سوسيداد – 10.30 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 3

قادش ضد رايو فاليكانو – 10.30 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 9

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



هيلاس فيرونا ضد أتالانتا – 7.30 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 2

إمبولي ضد ساليرنيتانا – 7.30 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم

كالياري ضد ميلان – 7.30 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

إنتر ميلان ضد ساسولو – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

لاتسيو ضد تورينو – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 2

نابولي ضد أودينيزي – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 2

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



تشيلسي ضد برايتون – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 2

أستون فيلا ضد إيفرتون – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 6

بورنموث ضد ستوك سيتي – 9.45 مساءً

برينتفورد ضد أرسنال – 9.45 مساءً -بي إن سبورتس إتش دي 5

فولهام ضد نوريتش سيتي – 9.45 مساءً

بلاكبيرن روفرز ضد كارديف سيتي – 9.45 مساءً

ليفربول ضد ليستر سيتي – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 4

لينكولن سيتي ضد وست هام يونايتد – 9.45 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي – 10 مساءً

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين



الفتح ضد الأخدود – 6 مساءً - SSC1 HD

العروبة ضد الوحدة – 6 مساءً - SSC EXTRA 1 HD

الخليج ضد العدالة – 9 مساءً - SSC1 HD

أبها ضد هجر – 9 مساءً - SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي



أضنة سبور ضد بشكتاش – 8 مساءً