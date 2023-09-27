ليفربول وليستر سيتي أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 27-9-2023، العديد من المباريات الهامة، في مختلف الدوريات الكبرى والتي يأتي على رأسها مواجهة ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي ضد طلائع الجيش – 4 مساءً – أون تايم سبورتس
الجونة ضد زد – 7 مساءً - أون تايم سبورتس
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو ضد خيتافي – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 8
ريال مدريد ضد لاس بالماس – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 3
فياريال ضد جيرونا – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 9
فالنسيا ضد ريال سوسيداد – 10.30 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 3
قادش ضد رايو فاليكانو – 10.30 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 9
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا ضد أتالانتا – 7.30 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 2
إمبولي ضد ساليرنيتانا – 7.30 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم
كالياري ضد ميلان – 7.30 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1
إنتر ميلان ضد ساسولو – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1
لاتسيو ضد تورينو – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 2
نابولي ضد أودينيزي – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 2
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي ضد برايتون – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 2
أستون فيلا ضد إيفرتون – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 6
بورنموث ضد ستوك سيتي – 9.45 مساءً
برينتفورد ضد أرسنال – 9.45 مساءً -بي إن سبورتس إتش دي 5
فولهام ضد نوريتش سيتي – 9.45 مساءً
بلاكبيرن روفرز ضد كارديف سيتي – 9.45 مساءً
ليفربول ضد ليستر سيتي – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 4
لينكولن سيتي ضد وست هام يونايتد – 9.45 مساءً
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي – 10 مساءً
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الفتح ضد الأخدود – 6 مساءً - SSC1 HD
العروبة ضد الوحدة – 6 مساءً - SSC EXTRA 1 HD
الخليج ضد العدالة – 9 مساءً - SSC1 HD
أبها ضد هجر – 9 مساءً - SSC EXTRA 1 HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة سبور ضد بشكتاش – 8 مساءً