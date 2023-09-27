عاجل
شاهد: عمل فني في بحيرة إسبانية معرضة لخطر الاختفاء للتوعية بمشكلة شحّ المياه مخاوف في بريطانيا من زيادة انتشار بيرولا متحور كورونا الجديد.. تفاصيل أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن موعد ترشح السيسي وتحذير عاجل من الأرصاد وبكاء طالبة بعد لقاء الرئيس حدث ليلا .. مصرع وإصابة 450 شخصا في حريق صالة أفراح بالعراق.. وسيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وظاهرة جوية خطيرة اليوم أخبار الفن|مينا مسعود يكشف شروطه للتمثيل في مصر.. وعلي ربيع يبحث عن «الحب» في مسلسل «نصي الثاني»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول وليستر سيتي أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 27-9-2023، العديد من المباريات الهامة، في مختلف الدوريات الكبرى والتي يأتي على رأسها مواجهة ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري 

إنبي ضد طلائع الجيش – 4 مساءً – أون تايم سبورتس

الجونة ضد زد – 7 مساءً - أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 8

ريال مدريد ضد لاس بالماس – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 3

فياريال ضد  جيرونا – 8 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 9

فالنسيا ضد  ريال سوسيداد – 10.30 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 3     

قادش ضد رايو فاليكانو – 10.30 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 9

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

هيلاس فيرونا ضد أتالانتا – 7.30 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 2

إمبولي ضد ساليرنيتانا – 7.30 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 

كالياري ضد  ميلان – 7.30 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

إنتر ميلان ضد  ساسولو – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 

لاتسيو ضد  تورينو – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 2       

نابولي ضد  أودينيزي – 9.45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 2      

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
 

تشيلسي ضد  برايتون – 9.45 مساءً  - بي إن سبورتس إتش دي 2  

أستون فيلا ضد  إيفرتون – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 6

بورنموث ضد  ستوك سيتي – 9.45 مساءً 

برينتفورد ضد  أرسنال – 9.45 مساءً -بي إن سبورتس إتش دي 5   

فولهام ضد  نوريتش سيتي – 9.45 مساءً 

بلاكبيرن روفرز ضد  كارديف سيتي – 9.45 مساءً 

ليفربول ضد  ليستر سيتي – 9.45 مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 4

لينكولن سيتي ضد  وست هام يونايتد – 9.45 مساءً 

نيوكاسل يونايتد ضد  مانشستر سيتي – 10 مساءً 

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
 

الفتح ضد الأخدود – 6 مساءً - SSC1 HD        

العروبة ضد الوحدة – 6 مساءً - SSC EXTRA 1 HD    

الخليج ضد العدالة – 9 مساءً - SSC1 HD       

أبها ضد هجر – 9 مساءً - SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي
 

أضنة سبور ضد بشكتاش – 8 مساءً

مباريات مواعيد مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفرح تحول لـ عزاء.. مصرع وإصابة 250 شخصا بحفل زفاف في العراق

مقتل ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال

العالم يحتفل بـ يوم السياحة تحت شعار الاستثمار في الناس وكوكب الأرض

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

كيف تجعل صلاة واحدة تكفر جميع ذنوبك ؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف إطلالات أروى جودة المثيرة

خطر.. طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ