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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

معصوبة العينين..
معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

نقلت فتاة ماليزية من عشاق الشطرنج تبلغ من العمر 10 سنوات حبها للعبة إلى مستوى أعلى من خلال ترتيب رقعة الشطرنج بنجاح في 45.72 ثانية فقط وهي معصوبة العينين. 

قاد أداء «بونيتامالار راجاشيكار» المتميز إلى حصولها على رقم قياسي تاريخي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن "أسرع لاعبة شطرنج معصوبة العينين". 

وقد حدث هذا الإنجاز الرائع في مبنى مدرسة بونيتامالار، حيث كان أعضاء جمعية أولياء الأمور والمعلمين، وكذلك إدارة المدرسة، حاضرين كشهود.

أثناء حديثها مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قالت: "والدي هو مدربي، ونحن نلعب معًا كل يوم تقريبًا".

وفيما يتعلق بتحطيم الرقم القياسي العالمي، أعربت عن أنه كان له تأثير كبير على حياتها، وملأها بالفخر والشعور بالتفرد. 

كما أعربت عن أملها في أن يلهم نجاحها الآخرين لتحقيق أهدافهم الاستثنائية.

وقالت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات إن فكرة محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي خطرت لها أثناء مشاهدة فيلم وثائقي عن الإنجازات غير العادية. 

وقالت: "لقد ألهمتني رؤية الناس وهم يتجاوزون حدودهم ويحققون إنجازات مذهلة".

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