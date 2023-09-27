كارثة كادت أن تقع.. زلزال خطير يضرب منطقة بركانية في إيطاليا

أعلن المعهد للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في المنطقة البركانية الكبيرة "حقول فلييجري" بالقرب من مدينة نابولي.

وأضاف المعهد، في بيان له، أنه تم تسجيل أقوى هزة أرضية في الساعة 03:35 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 3 كيلومترات.

وأشار المركز الإيطالي، إلى أن الهزات الأرضية شعر بها سكان مدينة نابولي والقرى المجاورة لها.

ووفقا لمواقع إعلامية، فإن سكان مدينة نابولي والقري المجاورة لها أصابوا بالذعر فور وقوع الزلزال وخرجوا يركضون من منازلهم إلى الشارع، ولكن حتي الآن لا توجد معلومات عن وقوع إصابات جراء الزلزال.