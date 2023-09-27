عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة كادت أن تقع.. زلزال خطير يضرب منطقة بركانية في إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

أعلن المعهد للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في المنطقة البركانية الكبيرة "حقول فلييجري" بالقرب من مدينة نابولي.

 

وأضاف المعهد، في بيان له، أنه تم تسجيل أقوى هزة أرضية في الساعة 03:35 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 3 كيلومترات.

وأشار المركز الإيطالي، إلى أن الهزات الأرضية شعر بها سكان مدينة نابولي والقرى المجاورة لها.

 

ووفقا لمواقع إعلامية، فإن سكان مدينة نابولي والقري المجاورة لها أصابوا بالذعر فور وقوع الزلزال وخرجوا يركضون من منازلهم إلى الشارع، ولكن حتي الآن لا توجد معلومات عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

زلزال القرن .. تخوف اليابانيين من كارثة محتملة | فيديو

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال إيطاليا مدينة نابولي مقياس ريختر زلزال إيطاليا المنطقة البركانية الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

زلزال القرن .. تخوف اليابانيين من كارثة محتملة | فيديو

تحذير عاجل من العالم الهولندي بعد وقوع زلزال عنيف

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب إندونيسيا

تركيا .. زلزال قوي يهز أديامان بعنف

ترشيحاتنا

بعد مصرع 114 شخصا.. أول تعليق من الرئيس العراقي على حريق نينوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل حلال أم حرام

زلزال عنيف يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية ولا أنباء عن ضحايا

لأصحاب المعاشات.. احصل على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

العراق.. محافظ نينوي يعلن الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا حريق الحمدانية

الأهلي يحصل على 2500 تذكرة لأولى مباريات كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ