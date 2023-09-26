عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال يضرب الفلبين
زلزال يضرب الفلبين

ضرب زلزال بحري قُدرت قوته مبدئيا بـ6.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

 


وقال المعهد إن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني، بحس وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".


وأفاد المعهد أن الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنه لن يسبب أضرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث تسونامي.


وكثيرا ما يشهد أرخبيل الفلبين أنشطة زلزالية متكررة بسبب موقعه المتوضع على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

أرخبيل الفلبين المعهد الفلبيني المحيط الهادئ حدوث تسونامي جنوب الفلبين زلزال قوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

موضوعات متعلقة

كولر: مباراة بيراميدز تحصيل حاصل.. والفريق يحتاج للراحة

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة بمصر| تعرف عليها

لحماية الطلاب من عمليات النصب.. ننشر قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل مصر

تنسيق الجامعات 2023.. اعرف قائمة المعاهد المعتمدة لتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

ترشيحاتنا

رجال الأعمال تبحث مع سفير اليابان جذب 100 ألف سائح ياباني سنويا

ضمن الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر|هكذا تفوقنا بتصنيف شنغهاى لعام 2023

انجازات بالجامعات الأهلية.. طفرة تعليمية وتطوير شامل خلال عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي.. إمام الدعاة يكشف فضل الصلاة على النبي في هذا اليوم

عاجل | وصول الرئيس السيسي إلى جامعة قناة السويس .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ