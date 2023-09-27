سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

بذلت الدولة مجهودات كبيرة فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى منذ 2014، على كافة المستويات، حيث تم مضاعفة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 96 جامعة في أنحاء الجمهورية بما يؤكد أن الدولة مهتمة بصناعة مستقبل مصر من خلال شبابها.

الأكاديمية العسكرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المواطنين منذ قليل؛ للرد على سبب إلحاق المعلمين بالأكاديمية العسكرية، قائلا إن "الدولة تهتم بالتدريب لعمل إعادة صياغة للشخصية المصرية، مؤكدًا أنها تسعى لحصول أبنائها على منتج تعليمي جيد والهدف تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا".

وتساءل الرئيس السيسي، خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، حول قدرة الدولة على استيعاب نحو 750 ألف طالب جديد يدخلون التعليم كل عام، قائلا: "هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟، يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط.

ولمتابعة المزيد حول كلمة الرئيس خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر .. تابع الفيديو جراف التالي: