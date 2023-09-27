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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية جامعة حلوان تعلن عن إطلاق جائزة التميز المهني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أُعلِنَت كلية التربية في جامعة حلوان عن إطلاق جائزة التميز المهني بهدف تعزيز مستوى الأداء وتعزيز المهنية والكفاءة، وتعزيز معايير النزاهة والجودة الشاملة في إدارة أعمال الكلية. 

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية.

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وأوضح الدكتور حسام حمدي أن هذه الجائزة تهدف  لتحسين جودة الأداء ، وخلق روح التنافس الإيجابي بين إدارات وأقسام الكلية ، وبين أعضاء الجهاز الإداري بها ، وذلك في المجالات التالية :

أولاً : المهنية والسلوك الحضاري :- 
وتختص هذه المسابقة بتكريم أفضل موظف في التعامل مع الجمهور بشكل راقي ومنضبط، وأداء المهام المنوط به بكفاءة ومهنية.

ثانياً : بيئة العمل الإيجابية المحفزة :- 
وتختص بتكريم الإدارة صاحبة المظهر الحضاري من حيث مستوى النظافة والشكل الجمالي، وحفظ وتنسيق أدوات ومستلزمات العمل بشكل لائق ومرتب.

يتم التقييم والاختيار  عن طريق لجنة تحكيم مشكلة، ووفقاً لمعايير عادلة قابلة للقياس والتحقق.

كلية التربية جامعة حلوان جائزة التميز المهني الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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