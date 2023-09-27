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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار ماكرون .. أول تعليق من السفير الفرنسي بعد مغادرة النيجر

السفير الفرنسي لدى
السفير الفرنسي لدى النيجر

علق السفير الفرنسي لدي النيجر على مغادرته العاصمة نيامي ذاهبا إلى فرنسا، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء تواجد القوات الفرنسية في النيجر وسحب السفير.

وقال السفير الفرنسي في النيجر، سيلفان إيتي، قبل وصوله باريس: "سعيد للعودة إلى فرنسا بعد فترة صعبة بـ نيامي".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن سفير فرنسا في النيجر  قد غادر البلاد، مؤكدة التقارير السابقة، حيث أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية، أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد متوجها إلى باريس.

ووفقا لمصدر بـ المجلس العسكري الحاكم في النيجر، فإن السفير الفرنسي غادر النيجر بطائرة عسكرية إلى تشاد في الرابعة فجرا.

رسميا.. الرئاسة الفرنسية تعلن مغادرة سفيرها النيجر

السفير الفرنسي يغادر النيجر متوجها إلى باريس

السفير الفرنسي النيجر فرنسا نيامي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الفرنسية باريس

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