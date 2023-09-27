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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفرنسي يغادر النيجر متوجها إلى باريس

فرنسا
فرنسا

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد متوجها إلى باريس.

ووفقا لمصدر بـ المجلس العسكري الحاكم في النيجر، فإن السفير الفرنسي غادر النيجر بطائرة عسكرية إلى تشاد في الرابعة فجرا.

وفي وقت سابق، رفض المجلس العسكري بـ النيجر طلبا من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها من نيامي إلى باريس واقترح على الحكومة الفرنسية ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.

وطالب المجلس العسكري بالنيجر، باريس، بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي، بالإضافة إلى المطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع باريس على جدول لانسحاب القوات الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.

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