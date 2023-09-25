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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من واشنطن بعد قرار ماكرون سحب القوات الفرنسية من النيجر

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في النيجر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر لا يغير موقف الولايات المتحدة تجاه نيامي ولا وضع القوات الأمريكية بها.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، إن الولايات المتحدة تدعم الحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أنه لم يحدث تغيير في وضع القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في النيجر، لافتا إلى أن واشنطن تريد رؤية حل دبلوماسي للأزمة هناك.

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد بعد الانقلاب.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد وذلك وفقا لما قاله خلال حوار تلفزيوني له.

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