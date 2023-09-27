عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوابير على مكتب الشهر العقاري بالسيدة زينب لعمل التوكيلات للرئيس السيسي

مواطنون بمكتب الشهر
مواطنون بمكتب الشهر العقاري

شهدت عدد من مناطق القاهرة، مثل السيدة زينب والخليفة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتحرير توكيلات، بالشهر العقاري لـ  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

السيسي لمسئول روسي: الحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية ضرورة لإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية

txt

الطاروطي يكشف لـ صدى البلد كواليس حواره مع الرئيس السيسي

وقال عدد كبير من المواطنين أنهم متواجدون، بالشهر العقاري لعمل توكيلات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال المشوار، وتحقيق الإنجازات.

وظهر في الفيديو، مواطن يقول:" بنحبك يا سيسي، وكلنا في ظهرك، وكلنا بندعمك، عشان تكمل المشوار".

وكان في الفيديو شباب، وشيوخ، وسيدات من جميع الأعمال السنية.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت مؤتمرا- الإثنين الماضي- في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق.

وكشفت أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وسيكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام “الجمعة السبت والأحد" 1 و2 و3 ديسمبر 2023، والانتخابات داخل  مصر أيام ”الأحد والإثنين والثلاثاء" 10 و11 و12 ديسمبر 2023، والإعادة للمصرين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، أما الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

 

الشهر العقاري السيسي توكيلات اخبار الانتخابات الرئاسية اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بعد اعتراف زيلينسكي.. تكتيكات الجيش الروسي تصدم أوكرانيا

شيخ الأزهر يعزي العراق في ضحايا حادث حريق محافظة نينوى

خبير يكشف لغزًا جديدًا في سد النهضة.. هل يؤثر على السد العالي؟

الشانزليزيه يتجمل استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس

بعد كارثة نينوي.. إجراءات عاجلة لرئيس وزراء العراق

جهود كبيرة فى جميع المحافظات.. الداخلية تضبط تجار العملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

هل سيغادر فتوح| الزمالك يخرج عن صمته ويجدد له قريبا

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ