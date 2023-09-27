طوابير على مكتب الشهر العقاري بالسيدة زينب لعمل التوكيلات للرئيس السيسي

شهدت عدد من مناطق القاهرة، مثل السيدة زينب والخليفة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتحرير توكيلات، بالشهر العقاري لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عدد كبير من المواطنين أنهم متواجدون، بالشهر العقاري لعمل توكيلات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال المشوار، وتحقيق الإنجازات.

وظهر في الفيديو، مواطن يقول:" بنحبك يا سيسي، وكلنا في ظهرك، وكلنا بندعمك، عشان تكمل المشوار".

وكان في الفيديو شباب، وشيوخ، وسيدات من جميع الأعمال السنية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت مؤتمرا- الإثنين الماضي- في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق.

وكشفت أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وسيكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام “الجمعة السبت والأحد" 1 و2 و3 ديسمبر 2023، والانتخابات داخل مصر أيام ”الأحد والإثنين والثلاثاء" 10 و11 و12 ديسمبر 2023، والإعادة للمصرين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، أما الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 2024.