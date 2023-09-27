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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

93 وفيات و100 مصاب.. الصحة العراقية تكشف حصيلة حريق نينوي حتي الآن

حريق العراق
حريق العراق

أفادت وزارة الصحة العراقية بأن الرقم الرسمي لضحايا حريق قاعة الزفاف بمدينة نينوي حتي الان هو 93 قتيلاً و100 مصاب.

وفي سياق متصل؛ اعربت السفارات الاوروبية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية في العراق ،" سفارة المملكة المتحدة ، سفارة كندا ، بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق "، عن تضامنها ومواساتها لعوائل ضحايا فاجعة حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة ، على اثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.

وبحسب البيان الصادر عن السوداني؛ فقد أمر رئيس الوزراء بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وشدد علي ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.

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