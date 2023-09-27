رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول إطلاق موظف النيران على زميلته داخل مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بـ جامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وفاتها في الحال، وفر هاربا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجاري فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود بلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات، ما أدى لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو