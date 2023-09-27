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رئيس التحرير
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حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري،  تغطية خاصة حول ما شهدته الساعات الماضية من أحداث بارزة داخل جدران النادي الأهلي، تصدرها إصابة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن قبل إياب سان جورج الإثيوبي فى دوري أبطال إفريقيا.  

وشهد أيضا النادي الأهلي أزمة مشاركة المحترف التونسي محمد الضاوي كريستو فى مباريات الدوري الممتاز بسبب لوائح اتحاد الكرة.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل صفوف النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لفحص طبي اليوم الأربعاء بمعرفة الجهاز الطبي. 

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة فى إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تغلب على نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثة اهداف نظيفة فى ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو.. 

 

 

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حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

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