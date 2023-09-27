عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد منع فرنسا لاعباتها..بيان عاجل لـ الأمم المتحدة بشأن ملابس الرياضيات

صدى البلد

أدانت الأمم المتحدة، قرار فرنسا الذي اتخذته بشأن إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيات اللاتي نمثلن فرنسا ستمنعن من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه".

وأشارت هورتادو إلى التزام فرنسا، كدولة موقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، بـ”اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أي أنماط اجتماعية أو ثقافية تقوم على فكرة الدونية أو التفوق لأي من الجنسين”.

وتابعت للصحفيين: "ومع ذلك، فإن الممارسات التمييزية ضد مجموعة ما يمكن أن يكون لها عواقب ضارة".

وجاءت تصريحاتها بعد أن سلطت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الضوء على التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.

وقالت كاستيرا “هذا يعني أن ممثلات وفودنا في فرقنا الفرنسية لن يرتدين الحجاب”.

وذكرت الوزارة يوم الثلاثاء أن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة للخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، مما يعني أنهم يجب أن يظلوا محايدين وألا يعبروا عن آراء أو معتقدات دينية.

وقالت في بيان: "على هذا النحو، لا يجوز لهن ارتداء الحجاب (أو أي ملحقات أو ملابس أخرى تعبر عن انتماءهن الديني) عند تمثيل فرنسا في مسابقة رياضية وطنية أو دولية".

وأضافت أن القواعد الخاصة بالرياضيين الآخرين سيتم وضعها من قبل كل اتحاد دولي، تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

 

الأمم المتحدة فرنسا الحكومة الفرنسية ارتداء الحجاب الالتزام بقواعد اللباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق وتصدر قرارات عاجلة| صور

ترشيحاتنا

بنراعي ربنا .. أحمد موسى: مصر لا تحتاج دروسا في حقوق الإنسان

هالاند على الدكة.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بكأس الرابطة

تحطم طائرة مدنية في بيروت وبيان مهم من السلطات اللبنانية

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

بينها مصر.. ليبيا تكشف عن الدول الأقرب للمشاركة في إعادة إعمار درنة

سنوات من الإنجازات.. جهود مصر بمجال البيئة في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ