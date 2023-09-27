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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي

صدى البلد

بدأت أسرة أحمد النحاس تلقى العزاء فى المخرج الراحل بمسجد المشير طنطاوى.

وكانت أقيمت أول أمس مراسم تشييع الجثمان للمخرج الراحل أحمد النحاس من مسجد الحصرى.

ونشرت نهى ابنة المخرج أحمد النحاس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن وفاته وذلك عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت نهى ابنة أحمد النحاس “والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وُلد أحمد النحاس في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

موعد ومكان عزاء المخرج أحمد النحاس

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بدأ أحمد النحاس كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي. أخرج أحمد النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو (الطائرة المفقودة)، ثم تلاه بأفلام (الأوغاد، السجينتان، الشيطانةن القلب وما يعشق)، ومنذ منتصف حقبة التسعينات تفرغ أحمد النحاس ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرز أعماله: (الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش).

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