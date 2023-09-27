عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة مدنية في بيروت وبيان مهم من السلطات اللبنانية

تحطم طائرة - ارشيفي
تحطم طائرة - ارشيفي

اصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني  بيانا بشأن  طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة حيث قالت : حطت الطائرة  بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر  الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".


وأضافت المديرية العامة للطيران المدني قائلة : " كما أشارت المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، إلى وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة".


واتمت المديرية بيانها قائلة : "بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية لجنة خبراء وفق الانظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين. 

إسرائيل تكشف عن واقعة خطيرة على الحدود مع لبنان

شاهد.. اقتحام مؤسسة كهرباء لبنان اعتراضاً على ارتفاع الفواتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الجيش في مالي بشأن تحطم طائرة فاجنر

بالصور .. تحطم طائرة ركاب تابعة لفاجنر في مالي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعميم نشرة بسيارته.. فرق بحث تتعقب المتهم بانهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

كارثة كبيرة..أحمد موسى: تحقيق عاجل في العراق بعد حريق إحدى القاعات شمال البلاد

أول تعليق من روسيا على اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن تكريم النازي الأوكراني

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على لاس بالماس

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء..وتهاجم الإخوان:"تطبيل ايه؟!أنتو اللي بتبقضوا كل ما تشتموا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش منها نهائي.. احذر.. نوع من الجبنة يسبب أمراض السمنة والسكر والكلي

كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ