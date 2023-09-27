تحطم طائرة مدنية في بيروت وبيان مهم من السلطات اللبنانية

اصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بيانا بشأن طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة حيث قالت : حطت الطائرة بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".



وأضافت المديرية العامة للطيران المدني قائلة : " كما أشارت المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، إلى وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة".



واتمت المديرية بيانها قائلة : "بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية لجنة خبراء وفق الانظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين.