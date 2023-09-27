آسر ياسين يدعم مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري

وجه آسر ياسين رسالة دعم إلي تامر الجندي الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة سابقًا، والمصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، وذلك بزيارة له داخل المستشفى.

وكشف آسر ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن صورة تجمعه بـ تامر الجندي، وعلق عليها بقوله: «حبيبي أنت كنت واحشني جدًا.. وربنا يشفيك.. وأنا انبسطت جدًا بقعدتي معاك، حقيقي تامر شخصية ملهمة بك".

وعلى جانب أخر كان قد أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: «وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».

وتابع عمرو سلامة: «بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد».

وأضاف عمرو سلامة: «وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني».