تعرف على جوائز بطولة السوبر المصري 2023 بالإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر اقامتها نهاية العام الجاري بين أربعة فرق.

وأعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال،، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.