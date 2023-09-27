برصيد 13 بطولة.. الأهلي يتسلم جائزة الفريق الأكثر تتويجًا بالسوبر المصري

تسلم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جائزة الفريق الأكثر تتويجًا بالسوبر المصري، من قبل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى وسيف الوزيري، رئيس شركة برزنتيشن وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وشهد حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام بدولة الإمارات الشقيقة، على حصول النادي الأهلي على جائزة الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة.

كما فاز النادي الأهلي بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري أيضًا.