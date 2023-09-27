مُرتدية الحجاب على الهواء.. بسمة وهبة تقدّم فقرة خاصة بمناسبة المولد النبوي|شاهد

قدمت الإعلامية بسمة وهبة فقرة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، في برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مرتدية الحجاب على الهواء، كما استضافت المنشد مصطفى الشافعي والشيخ إبراهيم رضا، وذلك ابتهالاً واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

ابتهالات المولد النبوي الشريف

وأنشد مصطفى الشافعي ، قائلاً: "اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلامات على سيدنا محمد، تنحل به العقد ، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وحسن الخواتيم".

الصبح بدأ من طلعته

وتابع:"اللهم صلي على المصطفى ، حبيبنا محمد عليه السلام،حبيبنا محمد عليه السلام، الصبح بدأ من طلعته"