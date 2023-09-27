عبد الرؤوف خليفة: يوجد تحيزات داخل مجلس النقابة ولن أنسحب احتراما للصحفيين

رفض الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فكرة انسحابه من مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدا أنه مستمر في عمله داخل النقابة على الرغم من كل ما يتعرض له في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه مستمر في عمله لخدمة الصحفيين.

عبد الرؤوف خليفة يتحدث عن نقابة الصحفيين

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يتعرض لمؤامرات داخل نقابة الصحفيين، وانسحب من اجتماعات النقابة بسبب المؤامرات التي تُدبر ضده، لافتا إلى أن كل ما يُقال في الفترة الأخيرة حوله أمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الشكاوى المرصودة ضده أنه هدد عدد من الصحفيين غير صحيحة بالمرة، وأمور كاذبة بالكامل، وهو مستمر في عمله من أجل خدمة الصحفيين ومصالحهم.

وشدد على أنه مستمر من أجل الصحفيين الذين احترموه وانتخبوه، وذلك من أجل العمل على تحقيق مصالح الصحفيين، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية قدم العديد من النجاحات المختلفة، موضحا أن نقيب الصحفيين رفض إعطاء أي لجنة هامة داخل نقابة الصحفيين لأي أحد من المجلس السابق للنقابة، ويوجد تحيزات داخل المجلس.

واستكمل: “ما بُني على باطل فهو باطل، وأنا لم ارتكب أي جرم لكي يتم تحويلي إلى التحقيق مثلما يتردد من قبل البعض، مؤكدا أنه مستمر في منصبه، وما بُني على باطل فهو باطل، ومجلس النقابة لا يملك إحالتي للتحقيق".

ولفت إلى أن التسجيلات الصوتية التي يتم التحدث عنها ضده مفبركة كلها وغير حقيقية على الإطلاق، مؤكدا أنه كل عمله في إطار قانوني.