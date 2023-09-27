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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش ينتصر.. السفير الفرنسي يغادر النيجر

صدى البلد

وصل السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إت، إلى باريس، بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحبه من نيامي. وجاء قرار ماكرون بعد أكثر من شهرين من التوترات مع النظام العسكري الجديد في النيجر، الذي سيطر على السلطة في 26 يوليو.

وكانت فرنسا قد رفضت التعاون مع المجلس العسكري أو الاعتراف بهم كسلطة شرعية، وأصرت على أن بازوم هو المخول بطلب مغادرة السفير الفرنسي. وكانت فرنسا تحتفظ بحوالي 1500 جندي في مستعمراتها الأفريقية الغربية السابقة كجزء من عملية مكافحة التطرف في منطقة الساحل. حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية.

التطورات الأخيرة

في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، أعلن ماكرون أنه سيسحب قواته من النيجر في "الأشهر والأسابيع المقبلة" مع انسحاب كامل "بحلول نهاية العام" - وهو مطلب آخر من نظام النيجر. وقال ماكرون إن التعاون العسكري "انتهى"، وأضاف أن سلطات النيجر "لا ترغب بعد الآن في محاربة الإرهاب".

كما أكد ماكرون موقف فرنسا بأن بازوم يحتجز "كرهينة" وأنه يظل "السلطة المشروعة الوحيدة" في البلاد. ورحب قادة الجيش في النيجر - الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيا - بإعلان مغادرة السفير.

التداعيات المحتملة

يشكل السيطرة على السيطرة من قبل الجيش في النيجر وعزل بازوم هو الثالث من نوعه في المنطقة في ثلاث سنوات، بعد أفعال مماثلة في مالي وبوركينا فاسو في 2021 و2022 على التوالي، وهما دولتان أخريين كانتا مستعمرتين فرنسيتين سابقتين.

وأجبرت السيطرة على السلطة السابقة أيضا على سحب القوات الفرنسية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة ودوره في مواجهة التهديدات الأمنية. وقد يؤدي انسحاب فرنسا من النيجر إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، التي تعاني من فقر مدقع وجفاف وجائحة كورونا.

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