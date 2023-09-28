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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لداء الكلب.. اعرف الأعراض بالتفصيل

صدى البلد

يحتفي العالم اليوم في ال 28 من سبتمبر باليوم العالمي لداء الكلب،  ويحدث داء الكلب بعد التعرض للعض، وظهور الأعراض هي فترة الحضانة وقد تستمر لمدة أسابيع إلى أشهر.

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وقد تكون الأعراض الأولى من حالات الإصابة بالسرع مماثلة للانفلونزا، بما في ذلك الضعف أو عدم الإزعاج أو الحمى أو الصداع، وقد يكون هناك أيضاً عدم الراحة أو الآلم أو استشعار للحظة في موقع العضة، هذه الأعراض قد تستمر لأيام

ثم تقدم الأعراض إلى الخلل الدماغي، والقلق، والارتباك، والارتياء، ومع تقدم المرض، قد يعاني الشخص من سلريوم، وسلوك غير طبيعي، وهلوسة، وكره الهيدرودرولوجي (الخوف من الماء) ، والأرق، وتنتهي فترة المرض الحادة عادة بعد يومين إلى 10 أيام، وبمجرد ظهور العلامات السريرية على حالات الإصابة بالسرع، يكون المرض دائماً تقريباً، والعلاج مؤيد عادة، وقد تم توثيق أقل من 20 حالة من حالات البقاء على قيد الحياة من حالات الإصابة السريرية. ولم يكن لدى سوى عدد قليل من الناجين أي تاريخ من الوقاية قبل أو في مرحلة ما قبل التعرض.

المصدر cdc

الكلب داء الكلب السرع الخلل الدماغي الصداع

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