شيماء علي : عمري ما جبت السبلايز في حياتي غير مرة واحدة فقط|فيديو

قالت شيماء علي ماهرالمنسق العام لإتحاد أمهات مصر، وصاحبة مبادرة نبني بلدنا بالتعليم، إنها لم تشتر "السبلايز"، متابعةً:" عمري ماجبت السبلايز في حياتي غير مرة واحدة فقط".

شيماء علي: "السبلايز" أصبحت موضة



وأضافت شيماء علي خلال لقائها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن هناك مدارس طلبت "سبلايز" غير معقولة، مضيفة:"أن هناك بعض المدارس طلبت 6 عبوات مناديل ذات ماركة محددة".



وأشارت المنسق العام لإتحاد أمهات مصر و صاحبة مبادرة "نبني بلدنا بالتعليم إلى، أن "السبلايز" أصبحت موضة، معلقة:"لما أدفع فلوس كثيرة في السبلايز أمال المدرسة هتوفرلي أيه".